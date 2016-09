Milhares fazem peregrinação em Meca

Antes do amanhecer de ontem cerca de 2 milhões de peregrinos muçulmanos de todo lugar do mundo começaram a subir o Monte Arafat nos arredores de Meca, onde o profeta Maomé fez seu último sermão, cerca de 1.400 anos atrás. No ano passado, o hajj foi marcado por uma grande tragédia, com a morte de cerca de 2 mil peregrinos.

Passar um dia no Monte Arafat é uma das etapas mais importantes da peregrinação anual - conhecida como Hajj - de cinco dias que tem como destino a cidade de Meca, na qual todos os muçulmanos fisicamente aptos precisam realizar pelo menos uma vez. Lá, os muçulmanos passam o dia em profunda oração, muitos chorando abertamente em um momento de arrependimento e pedindo perdão a Alá.