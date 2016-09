Terezinha de Jesus leva bronze nos 100 m da classe T47

Redação Bem Paraná com informações do Uol

11/09/16 às 19:39 Redação Bem Paraná com informações do Uol

A primeira medalha para o Brasil no Engenhão na noite deste domingo foi para Teresinha de Jesus. A atleta de 35 anos que correu 12s79 para faturar o bronze da classe T47, para atletas com amputações nos membros superiores. O ouro ficou com a americana Deja Young (11s93), enquanto a prata foi para a polonesa Alicja Fiodorow (12s46).

Teresinha teve o braço esquerdo amputado aos oito anos de idade após cair do muro da própria casa. Além do bronze deste domingo, ela tem como principais feitos da carreira prata nos 100m e 200m da classe T47 no Parapan de Toronto, além de um bronze nos 400m da classe T46 no Mundial de Lyon, em 2013.