Prefeituráveis ignoram símbolos

A tendência de “esconder” cores e marcas pelas quais os partidos são conhecidos também pode ser observada na campanha para a prefeitura de Curitiba. Nas campanhas de cinco concorrentes as marcas tradicionais sumiram.

Gustavo Fruet trocou o vermelho e as letras azuis do PDT por um tom de verde, sem alusão ao partido. O símbolo da legenda, a imagem da mão que segura uma rosa também foi abandonada. As peças Maria Victoria não usam o azul nem a marca do PP: a campanha prioriza o verde e o amarelo e o número da candidata dentro de um sol.

Já os materiais de Leprevost também ignoram o azul, o verde e o amarelo do PSD. A maioria das peças de campanha tem um tom de azul claro e utiliza letras coloridas. Em alguns programas de TV, o PC do B, que integra a coligação que apoia Leprevost, trocou o vermelho pelo verde e amarelo. A campanha de Rafael Greca utiliza verde e azul, enquanto a marca do PMN (o triângulo vermelho que simboliza a luta dos inconfidentes) ainda não apareceu. A campanha de Xênia Mello reforça a marca do Psol.