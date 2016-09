Os deputados estaduais começam a votar hoje, em plenário, o novo pacote de ajuste fiscal do governo Beto Richa. Se depender da disposição do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), os projetos devem ser votados até amanhã. No “esforço concentrado” para agilizar a votação, os parlamentares devem promover sessões extras hoje e amanhã.

Emendas

Dividido em seis projetos, o pacote prevê a criação de duas novas taxas, sobre a exploração de água e recursos minerais. E a permissão para a venda de ações de estatais como Copel e Sanepar. No primeiro caso, a estimativa é arrecadar R$ 100 milhões ao ano. Já no caso das ações, o governo fala em arrecadar até R$ 2 bilhões, mantendo o controle acionário das empresas. O próprio Executivo concordou em apresentar emendas ao texto original do pacote, para deixar claro que as novas taxas só incidirão sobre venda de energia elétrica para outros estados.

Prazo

O governo tem pressa na aprovação das matérias, já que por se tratar de mudança na legislação tributária, é preciso que os projetos sejam votados e sancionados até o próximo dia 30, para que as medidas possam entrar em vigor em janeiro de 2017.

Manobras

Às vésperas da votação pelo plenário da Câmara do pedido de cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o líder do PPS na Câmara, deputado federal paranaense Rubens Bueno, está confiante na perda de mandato do ex-presidente da Casa e afirma que as manobras que serão apresentadas por seus aliados não vão prosperar no plenário. A tropa de choque de Cunha atua para adiar a votação, tentando esvaziar a sessão, e tenta ainda aprovar uma pena menor para ele. “Nenhuma manobra nesse sentido vai prosperar. Estamos trabalhando ativamente para garantir o quórum e rejeitar todo tipo de medida procrastinatória ou de redução de pena. O que temos que aprovar é o parecer do Conselho de Ética que recomenda a cassação do mandato”, afirmou Bueno.

Pesquisa

O Juiz da 1ª Zona Eleitoral, João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, concedeu três liminares no determinando a retirada imediata de matérias publicadas nos sites do Jornal Impacto Paraná, PSDB e do perfil do Facebook de Rafael Greca, que apresentavam suposto resultado de pesquisa do Instituto Datacenso, registrada sob número 04405/2016. A pena de multa-diária é de R$ 5 mil. O resultado das supostas intenções de votos dos eleitores de Curitiba, havia sido publicado por alguns blogs e sites de notícias. Porém, o Datacenso não divulgou o resultado oficialmente e se negou a entregar os dados para auditoria da Justiça, pedida pelos advogados do candidato a prefeito do PMDB, deputado estadual Requião Filho.

Bandeiras

A Justiça Eleitoral também autorizou a coligação do prefeito e candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT) a usar bandeiras de campanha que haviam sido apreendidas a pedido da coligação do candidato do PMN, Rafael Greca, há duas semanas, sob a alegação de que o tamanho do material estaria fora dos limites previstos em lei, de meio metro quadrado. Segundo a assessoria de Fruet, esse limite valeria apenas para propaganda em bens particulares, e não para aqueles usados nas ruas.

Elevadores

A Câmara de Vereadores de Curitiba publicou edital de licitação para contratar empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de quatro elevadores instalados nas dependências de seus prédios. O anúncio prevê também o fornecimento de peças, componentes e acessórios originais. O preço anual global máximo foi fixado em R$ 44.770,56. O pregão eletrônico está marcado para o dia 22 de setembro e será do tipo menor preço.