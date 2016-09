O domingo (11) foi ensolarado na maior parte do Estado. As maiores temperaturas foram registradas no noroeste, com 34,8ºC e no oeste, com 33,0ºC.

A segunda-feira (12) ainda deve ter temperaturas máximas altas no interior, com os termômetros chegando a passar dos 32ºC. Em Curitiba a máxima deve ficar na casa dos 26ºC.