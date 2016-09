Ataque da Arábia Saudita mata 21 civis em região rebelde no Iêmen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 21 civis forma mortos no sábado (10) em Sanaa, capital do Iêmen, em dois bombardeios da coalizão liderada pela Arábia Saudita a bairros dominados pelos rebeldes houthis, aliados do Irã. Segundo moradores, aviões sauditas atiraram três mísseis contra operários que abriam um poço de água no bairro de Beit Saadan, matando os quatro trabalhadores e ferindo outras dez pessoas. Minutos depois, quando as vítimas eram socorridas pelos moradores, as aeronaves voltaram e os moradores fizeram cinco disparos, deixando 11 mortos e ferindo mais 20 pessoas. O comando da operação saudita negou que os mortos sejam civis.

O porta-voz da coalizão, Ahmed al-Asseri, disse que "todas as operações na área tinham como alvo pontos de concentração de houthis e seus membros". Em março de 2015, a Arábia Saudita fez uma ofensiva para diminuir o domínio dos houthis e restaurar o governo do presidente Abdo Rabbo Mansour al-Hadi, aliado saudita, que foi derrubado pelos rebeldes um mês antes. O grupo, que tem o apoio do Irã e das milícias aliadas do ex-ditador Ali Abdullah Saleh, dominam Sanaa e o norte iemenita, que faz fronteira com o território saudita. Pelo menos 10 mil pessoas morreram desde o início da ofensiva. As duas partes chegaram a fechar um cessar-fogo em abril, mas a trégua fracassou dois meses depois.