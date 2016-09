Após derrota, técnico do Corinthians diz que vê melhora no time

EDUARDO RODRIGUES, ENVIADO ESPECIAL SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - De virada, o Corinthians viu o Santos comemorar a vitória neste domingo (11) por 2 a 1 e se aproximar na tabela de classificação. Apenas um ponto separam os dois times na tabela -o time da capital é quarto, com 40, e a equipe praiana tem 39. Mesmo com a derrota que tirou a oportunidade do Corinthians continuar mais próximo do líderes, o técnico Cristóvão Borges viu melhora em seu time. "Temos consciência do que fizemos, e fizemos também coisas boas. Escapou. Permitimos isso, tomamos a virada. Mas coisas boas também houve", afirmou o treinador, que ainda não caiu nas graças do torcedor. "Entendemos que a equipe melhorou em termos de atuação, isso vem acontecendo nas últimas partidas e foi assim hoje, no primeiro tempo. A equipe já foi diferente daquela que oscilava mais, mas ainda precisamos da confirmação em termos de resultado. Se seguirmos nesse caminho, as coisas vão acontecer", completou. Quando o jogo estava empatado, Cristóvão fez uma substituição que fez com que o Santos tivesse mais a posse de bola e tomasse conta do confronto. Aos 30 min, o aramador Giovanni Augusto deixou o campo para dar lugar ao volante Willians. Ao fim do duelo, o técnico explicou sua alteração. "Nós estávamos na vantagem, seria natural que o Santos fosse nos pressionar, sabíamos disso. Mas começamos a ter dificuldade em segurar a bola no ataque, e isso facilitou a pressão do Santos. As modificações foram para que segurássemos a bola", diz o técnico O Corinthians teve muitas dificuldades para criar e o Santos cresceu na partida. Dez minutos mais tarde, o time levou a virada. "A orientação era para continuarmos do mesmo jeito, mas atuar o jogo inteiro colocando pressão é complicado. A bola estava indo e voltando, e isso facilitou a ida do Santos para cima. Era natural que fizessem pressão", finalizou. Para tentar a reabilitação e acabar com um jejum de quatro jogos sem vitória fora de casa, os corintianos visitam o Coritiba na próxima quarta (14).