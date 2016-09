(foto: Reprodução)

Daniel Dias ganhou, na noite deste domingo (11), a sua quarta medalha na Paralimpíada do rio 2016. Ele chegou em segundo nos 100 metros peito categoria SB4. O ouro ficou com o chinês Li Junsheng e o bronze com o colombiano Moises Fuentes Garcia.

Daniel, que virou os 50 metros em quarto lugar, deu uma grande arrancada e ficou apenas 17 centésimos atrás de Li. Agora Daniel tem 19 medalhas em paralimpíadas.