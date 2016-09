A funkeira Valesca Popozuda costuma fazer sessões de "perguntas ao ídolo" em seus perfgis em redes sociais. E explicou por que bloqueia fãs. "Só bloqueio quando a pessoa é inconveniente ou quando exagera no SDV (sigo de volta), troco likes ou me ofende", revelou. A pessoa que fez a pergunta havia reclamado que não conseguia mais ver as publicações da artista. A maioria dos fãs, ao contrário de alimentar a polêmica, saiu em defesa da funkeira. "Eu odeio quando vejo esse tipo de comentário em uma foto tão linda sua", disse um deles.

Game of Thrones quebra recorde de prêmios no Emmy

A série Game of Thrones aumentou sua vantagem como a série mais premiada na história do Emmy, o Oscar da TV nos Estados Unidos. Na noite de sábado, quando foram entregues as estatuetas nas categorias técnicas, a produção da HBO levou sete prêmios para casa. Com isso, passou a somar 35, contra 26 de The West Wing e Hill Street Blues. E ainda pode ganhar mais, já que no próximo domingo (18) haverá a cerimônia de entrega do Emmy 2016 nas principais categorias — como melhor série, por exemplo.

Todos os premiados nas categorias técnicas do Emmy

Melhor elenco de minissérie, telefilme ou especial

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Melhor elenco de série cômica

Veep

Melhor elenco de série dramática

Game of Thrones

Melhor atriz convidada em série cômica

Tina Fey & Amy Poehler - Saturday Night Live

Melhor atriz convidada em série dramática

Margo Martindale - The Americans

Melhor ator convidado em série cômica

Peter Scolari - Girls

Melhor ator convidado em série dramática

Hank Azaria - Ray Donovan

Melhores perucas e penteados em minissérie ou telefilme

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Melhores perucas e penteados em séries

Downton Abbey

Melhor conquista artística em narrativa multiplataforma interativa

Archer Scavenger Hunt

Melhor programa interativo original

Henry

Melhor experiência social de TV

@Midnight with Chris Hardwick

Melhor experiência de usuário e design visual

Cartoon Network App Experience

Melhor maquiagem em minissérie ou telefilme (não-prostético)

American Horror Story: Hotel

Melhor maquiagem em série (não-prostético)

Game of Thrones

Melhor figurino em série, minissérie ou telefilme contemporâneos

American Horror Story: Hotel

Melhor figurino em série, minissérie ou telefilme de época ou fantasia

Game of Thrones

Melhor design de produção em programa narrativo (de meia hora ou menos)

Transparent

Melhor design de produção em programa contemporâneo ou de fantasia (de uma hora ou mais)

Game of Thrones

Melhor design de produção em programa de época (de uma hora ou mais)

Downton Abbey

Melhor tema musical em créditos de abertura

Marvel's Jessica Jones

Melhor design de créditos de abertura

The Man in the High Castle

Melhor fotografia em série multi-câmeras

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn

Melhor fotografia em minissérie ou telefilme

Fargo

Melhor fotografia em série de uma câmera

The Man in the High Castle

Governors Award

American Idol

Melhor direção musical

Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton

Melhor composição em minissérie, telefilme ou especial (trilha dramática original)

The Night Manager

Melhor composição em série (trilha dramática original)

Mr. Robot

Melhores canções originais

The Hunting Ground

Melhor coordenação de dublês em série cômica ou de variedades

Shameless

Melhor coordenação de dublês em série dramática, minissérie ou telefilme

Game of Thrones

Melhores efeitos visuais

Game of Thrones

Melhores efeitos visuais em papel de coadjuvante

Sherlock: The Abominable Bride (Masterpiece)

Melhor montagem de série cômica de uma câmera

Crazy Ex-Girlfriend

Melhor montagem de minissérie ou telefilme de uma câmera

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Melhor montagem de série cômica multi-câmeras

The Big Bang Theory

Melhor edição de som em séries

Black Sails

Melhor edição de som em minissérie, telefilme ou especial

Fargo

Melhor mixagem de som em série dramática ou cômica (de uma hora)

Game of Thrones

Melhor mixagem de som em série dramática ou cômica (de meia hora) e animação

Mozart in the Jungle

Melhor mixagem de som em minissérie ou telefilme

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Melhor comercial

Love Has No Labels

Melhor programa interativo

The Late Late Show with James Corden

Melhor narrador

Keith David - Jackie Robinson/PBS

Melhor programa infantil

It's Your 50th Christmas, Charlie Brown!

Atriz transgênero, irmã de Patricia Arquette, morre aos 47 anos

A atriz transgênero Alexis Arquette, irmã da também atriz Patricia Arquette, morreu na manhã de ontem aos 47 anos. Segundo seu irmão, Richmond Arquette, publicou no Facebook, ela ouvia Starman, de David Bowie, em seus instantes finais de vida. “Comemoramos a sua passagem para outra dimensão", escreveu Richmond. A causa da morte de Alexis não foi revelada. Nascido Robert Arquette, Alexis começou a atuar ainda jovem e esteve em A Noiva de Chucky e Pulp Fiction, ainda como ator. Como atriz, seu papel mais recente foi em Juntos e Misturados (2014), com Adam Sandler e Drew Barrymore. A transição de Alexis foi documentada em Alexis Arquette: Ela É meu Irmão, documentário de 2007. Seu avô, Cliff, e o pai, Lewis, eram intérpretes destacados em Hollywood. Seus irmãos Patricia, David, Richmond e Rosanna também fizeram carreira no cinema.

Filme com Tom Hanks surpreende nas bilheterias dos EUA

Sully - O Herói do Rio Hudson, dirigido por Clint Eastwood, foi o grande vencedor nas bilheterias dos cinemas nos Estados Unidos. O filme arrecadou US$ 35,5 milhões em sua estreia, ou mais de US 10 milhões acima do esperado. O filme com Tom Hanks no papel princpal traz os acontecimentos depois que o piloto Chesley "Sully" Sullenberger pousou um avião comercial sobre o Rio Hudson,em Nova York. Na ocasião, em 2009, as duas turbinas do avião, um Airbus A320-214, foram destruídas por bandos de pássaros. Sully e o copiloto Jeff Skiles (Aaron Eckhart) tiveram as reputações arranhadas. O filme retrata o estresse pós-traumático por que Sully passou exatamente quando o mundo o via como herói.

Neymúsico? Neymar anuncia início de carreira musical no Twitter

O atacante Neymar Jr anunciou ontem que vai iniciar uma carreira musical. O anúncio foi feito em seu perfil no Twitter, e, segundo o jogador, a primeira música será lançada em sua página do Facebook. "Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá", escreveu o jogador, no Twitter. O atacante acabou vítima de diversos comentários nas redes sociais; nem todos o apoiavam e muitos deles o ironizavam. "A pessoa é um meme ambulante. Me poupe e se poupe", dizia um internauta. Houve quem pedisse mais. "Se colocar o Justin Bieber no show, eu vou".

Níver do dia

Ian Holm, Ator de O Senhor dos Anéis, 85 anos