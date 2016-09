Após vitória, Dorival Júnior diz que não pensa em liderança

EDUARDO RODRIGUES, ENVIADO ESPECIAL SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória do Santos sobre o Corinthians neste domingo (11), o time praiano foi aos 39 pontos e se firmou como quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Apesar da campanha regular que os santistas fazem, o técnico Dorival Júnior garantiu que não está interessado no topo da tabela. "Não estou pensando em ponta de tabela, queremos estar próximos dos líderes. Ontem estávamos a dez pontos dos líderes, então vamos com calma e ver o que pode acontecer daqui para frente", afirmou após o clássico. A equipe poderia estar em uma situação mais favorável, mas perdeu pontos importantes como na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, dentro de casa, e na virada do ameaçado Internacional em Porto Alegre. A derrota para os gaúchos, inclusive, gerou muita revolta dos santistas. Na rodada passada, Lucas Lima foi expulso após um lance polêmico onde o juiz interpretou que o meia estava retardando o jogo. Ricardo Oliveira e Victor Ferraz também foram advertidos e não puderam estar na Vila Belmiro neste domingo. Na entrevista, o treinador fez questão de relembrar o caso da última quinta e elogiou os árbitros do clássico. "Aquilo [em Porto Alegre] não foi arbitragem. Arbitragem tivemos hoje. Independente do resultado, o trio de arbitragem foi bem. Claro que os bancos de reserva têm reações, mas foi digna a arbitragem do [Raphael] Klaus", disse. O Santos volta a campo na quarta (14), quando visita o Botafogo, no Rio.