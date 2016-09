Coronel da PM é preso sob suspeita de estuprar menina de 2 anos no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um coronel reformado da Polícia Militar foi preso na madrugada de domingo (11) sob suspeita de ter estuprado uma menina de dois anos dentro de um carro, próximo de um posto de gasolina, no bairro de Ramos, na zona norte do Rio. PMs dizem que acharam a criança nua sendo molestada pelo coronel Pedro Chavarry Duarte, 62, no banco de trás. Segundo a polícia, ele se identificou como presidente da Caixa Beneficente da PM e ofereceu dinheiro aos agentes (um dos policiais registrou em vídeo). Foi preso em flagrante sob suspeita de estupro de vulnerável e corrupção ativa. A criança foi entregue aos responsáveis legais -a polícia não revelou quem são. A reportagem não conseguiu falar com ninguém no telefone da casa e no celular do coronel. A assessoria da Caixa Beneficente não se manifestou. A Polícia Civil não passou contato de advogado do suspeito. A PM disse que ele vai responder a processo disciplinar e pode ser expulso da corporação.