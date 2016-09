Ponte Preta só empata com o lanterna América-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Receber o lanterna, que tem apenas três vitórias no Campeonato Brasileiro, é uma oportunidade que todos os times da competição desejam. E quando a Ponte Preta fez 1 a 0 no América-MG, com um golaço de William Pottker, parecia que nada estragaria a noite em Campinas. Mas uma falha da zaga custou caro, e o América-MG empatou o jogo por 1 a 1. O empate foi ruim para os dois clubes. O time de Campinas (SP) perdeu ótima chance de triunfar ante a pior equipe do Brasileiro. Uma vitória deixaria a Ponte Preta apenas três pontos atrás do Corinthians, hoje o quarto colocado. Já o América, que volta a pontuar depois de quatro rodadas, permanece 13 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. William Pottker começou o ano no Linense e ficou entre os sete maiores goleadores do Campeonato Paulista, com sete gols. O desempenho chamou a atenção da Ponte Preta. Na Série A do Nacional, o atacante alterna jogos como titular e reserva. Mesmo assim já são nove gols no Brasileiro, perdendo apenas para a trinca de artilheiros formada por Robinho (Atlético-MG), Gabriel Jesus (Palmeiras) e Sassá (Botafogo). Em 23 rodadas o América anotou somente 13 gols. Segurar o ataque da equipe que menos fez gols no Brasileiro não estava sendo uma tarefa complicada para a Ponte Preta. A equipe de Campinas fazia uma partida segura até uma falha conjunta de Douglas Grolli e João Vitor. Ambos tentaram cortar uma bola alçada na área e se atrapalharam, deixando Jonas sozinho com Aranha. O lateral do América teve tranquilidade para empatar o jogo. Após a derrota para o Cruzeiro, na 23ª rodada, o técnico Enderson Moreira praticamente admitiu o rebaixamento do América. O discurso foi sobre a história do clube, que já superou outros rebaixamentos. Mas como ainda existe uma chance de escapar, desde que o América vença pelo menos 11 partidas, o time fez jogo duro com a Ponte Preta. É verdade que não criou muitas chances, mas anulou bem as forças ofensivas do adversário. Para uma equipe que tinha a chance de terminar a rodada perto do G4, a Ponte Preta ficou devendo, especialmente no segundo tempo. Durante os primeiros 45 minutos, a equipe criou algumas chances e conseguiu abrir o placar. Mas a etapa final foi muito abaixo do que a Ponte Preta apresentou recentemente. Foram bons jogos diante do Palmeiras, Atlético-MG (pela Copa do Brasil) e Flamengo, mas contra o lanterna o time de Eduardo Baptista não criou uma boa chance sequer após sofrer o empate, que aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. PONTE PRETA Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Maycon (Matheus Jesus) e Abuda (Ravanelli); Rhayner, William Pottker (Roger) e Clayson. T.: Eduardo Baptista AMÉRICA-MG João Ricardo; Jonas, Alison (Suelinton), Éder Lima e Gílson; Leandro Guerreiro, Juninho, Pablo e Danilo (Ernandes); Osman e Nixon (Michael). T.: Enderson Moreira Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Gols: William Pottker, aos 43 min do 1º tempo; Jonas, aos 12 min do 2º tempo Cartões amarelos: Ravanelli, João Vitor (P) e Ernandes (A) Público: 4.386 Renda: R$ 63.790,00