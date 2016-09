Palmeiras empata com o Grêmio e volta à liderança isolada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras traz de Porto Alegre um ponto que considera importante em meio à complicada sequência de jogos contra times que disputam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O empate sem gols contra o Grêmio, fora de casa, na noite deste domingo (11), manteve o time comandado por Cuca isolado na ponta da Série A, mas agora a vantagem de três pontos para o Flamengo caiu para apenas um -- 47 a 46 a favor dos paulistas. E isso três dias antes de justamente enfrentar o time carioca, no Allianz Parque.

O jogo de quarta (14) já era tratado, antes da rodada do final de semana, como o mais importante do campeonato até o momento. O triunfo do Flamengo sobre o Vitória, na véspera, transformou o time do Rio no de melhor campanha como visitante, com 20 pontos conquistados fora de seus domínios. O segundo? É o Palmeiras, que chegou a 18 pontos como visitante com o empate no Sul. Mas quem é o melhor mandante? O Palmeiras, com 29 pontos, junto com o Atlético-PR, mas os paulistas têm saldo de gols melhor (17 a 10). Principal jogador do Palmeiras, Gabriel Jesus deixou a partida no segundo tempo sentindo dores na coxa e preocupa para a partida contra o Flamengo. Ele deve passar por exame nesta segunda (12) para saber se joga.

JAILSON SALVA

Sem Jean e Mina, suspensos, Cuca optou por colocar Edu Dracena na zaga e deslocar o volante Gabriel para a lateral direita, colocando Thiago Santos no meio de campo. A ideia, segundo ele, foi não mexer nos meias Tchê Tchê e Moisés, responsáveis pela saída de bola do time alviverde. Tchê Tchê era opção na lateral. Com Gabriel Jesus de volta como titular, o Palmeiras tentava colocar a bola em seu principal jogador, mas ela não chegava com eficiência. As melhores chances no primeiro tempo foram do Grêmio, que pararam em ótima atuação do goleiro palmeirense Jailson. No segundo tempo o Grêmio continuou melhor, enquanto o Palmeiras fazia muitas faltas na intermediária. Jailson e a trave ajudaram, mas Dudu e Rafael Marques também perderam gols do lado paulista.

PUNIÇÃO

O jogo de quarta marcará o início da punição palmeirense pela briga entre torcedores no confronto do primeiro turno contra o Flamengo, em Brasília. O clube não pode vender bilhetes para o setor Gol Norte, com cerca de 7.000 cadeiras, porque o STJD (SUperior Tribunal de Justiça Desportiva) quis fechar o setor onde ficam as organizadas do clubes. A Mancha Alviverde, porém, já encontrou a solução e pediu a seus associados que comprem os bilhetes para o Gol Sul, do outro lado do estádio. Até sexta (9), o Palmeiras tinha vendido 16 mil ingressos para o duelo com o Flamengo.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace (Ramiro), Jailson, Pedro Rocha (Guilherme), Douglas e Luan; Miller Bolaños (Batista). T.: Roger Machado

PALMEIRAS

Jailson; Tchê Tchê, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Gabriel e Moisés (Barrios); Roger Guedes (Cleiton Xavier), Gabriel Jesus (Rafael Marques) e Dudu. T.: Cuca Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG) Cartões amarelos: Edilson, Kannemann, Douglas, Walace (G), Edu Dracena e Gabriel (P) Público: 19.514 Renda: R$ 671.308,00