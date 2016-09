Daniel Dias conquista prata em prova emocionante e leva 4ª medalha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em disputa emocionante, o nadador Daniel Dias conquistou neste domingo (11) a medalha de prata nos 100 m peito. É a quarta medalha do brasileiro na Paraolimpíada do Rio e o 19º pódio do para-atleta em sua carreira nos Jogos. Dias fez a marca de 1m36s13 e protagonizou duelo acirrado com o chinês Junsheng Li, que ficou com o ouro e fez o tempo de 1m35s96. O colombiano Moises Fuentes Garcia completou o pódio, com 1m37s40. Na Rio-2016, Daniel Dias tem quatro medalhas até aqui --uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Por tudo o que representa para o movimento paraolímpico, Dias ganhou em 2009, 2012 e 2016 o Prêmio Laureus, o mais relevante do esporte, como melhor atleta com deficiência do mundo.