Esquadrão Suicida atingiu neste fim de semana a marca de US$ 700 milhões em bilheteria no mundo. É uma marca impressionante, que rendeu até brincadeiras do diretor do filme, David Ayer, que postou um agradecimento nas redes sociais.

Mas, mesmo sendo uma marca impressionante, ainda está atrás de Deadpool, que fez US$ 782 milhões.