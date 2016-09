'Game of Thrones' conquista o trono de drama mais premiado da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A uma semana da cerimônia oficial do Emmy, "Game of Thrones" tornou-se a série dramática mais premiada da história na noite de sábado (10): venceu nove troféus em categorias técnicas na principal premiação da TV americana. Até o ano passado, o seriado fantástico da HBO estava empatado em 26 prêmios com "The West Wing" (1996-2006) e "Hill Street Blues" (1981-1987). Agora, chegou a 35. A maioria dos prêmios foi para "Battle of the Bastards", penúltimo episódio da sexta temporada. Foram quatro estatuetas: efeitos especiais, edição, mixagem de som e maquiagem. O traje guerreiro Cersei Lannister (Lena Headey) no último capítulo da temporada foi considerado o melhor figurino do ano pela Academia de Televisão americana. A cerimônia no próximo domingo (18) pode levar "Game of Thrones" a ultrapassar o sitcom "Frasier" (1993-2004), que levou 37 Emmys, e conquistar o trono de série mais premiada da história, em todos os gêneros. O programa disputa outras seis estatuetas, e pode levar o bicampeonato de série dramática (venceu em 2015) e os prêmios de ator coadjuvante para os Peter Dinklage (o Tyrion Lannister) e Kit Harrington (Jon Snow) e de atriz coadjuvante para Lena Headey (Cersei Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Maisie Williams (Arya Stark). "Making a Murderer", documentário da Netflix, levou o Emmy de melhor série, direção e roteiro de não ficção. "What Happened, Miss Simone?", também da Netflix, o de especial documental. Entre os vencedores das categorias técnicas estão Amy Poehler e Tina Fey, por ancorar juntas "Saturday Night Live", além de "Mr. Robot", pela composição musical da trilha original.