Wawrinka bate Djokovic e é campeão do Aberto dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suíço Stan Wawrinka venceu o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, por 3 sets a 1 (6/7, 6/4, 7/5 e 6/3), na noite deste domingo (11), em Nova York, e conquistou o Aberto dos EUA pela primeira vez. Número 3 do mundo, Wawrinka já havia sido campeão de Roland Garros em 2015 e do Aberto da Austrália em 2014. Falta agora ao tenista apenas o título de Wimbledon para completar a conquista dos quatro principais torneios de tênis. Djokovic começou bem a partida, quebrando o saque do rival na primeira oportunidade e abrindo 3/0. Wawrinka reagiu, levou o set para o tie-break, mas acabou derrotado na primeira parcial. Wawrinka então se impôs nos sets seguintes, dominando as ações e fazendo Djokovic cometer mais erros.