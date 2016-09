Portuguesa vence e continua com chance de evitar novo rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Portuguesa venceu o Guaratinguetá por 3 a 1 neste domingo (11) e continua com chance de evitar o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro -o que seria o quarto rebaixamento em menos de três anos. Na última rodada, a Portuguesa precisará bater o Tombense no domingo (18) e torcer para que o Macaé não vença o Botafogo-SP, no mesmo dia. Se não sobreviver ao descenso, a Portuguesa cairá de divisão pela quarta vez em menos de três anos. A história de declínio da Portuguesa começou em 2013, após a equipe ser rebaixada para a Série B depois de punida com a perda de quatro pontos pela escalação irregular do meia Héverton na última rodada do Nacional. Em 2014 e 2015, novos rebaixamentos para a Série C do Brasileiro e para a A2 do Paulista, respectivamente. A Portuguesa também vive uma situação caótica na sua administração. Avaliado em R$ 154.296.529,68 o estádio do Canindé vai a leilão a partir do dia 7 de novembro. O valor será usado para quitar dívidas trabalhistas. A ação original, de 2002, é do ex-jogador Tiago de Moraes Barcellos, que cobra cerca de R$ 5 milhões. Após acordo, o clube quitou só metade do valor, o que levou o atleta a procurar outra vez a Justiça, que ordenou o leilão.