Santos não perde clássico paulista na Vila Belmiro há 14 partidas

EDUARDO RODRIGUES, ENVIADO ESPECIAL SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A Vila Belmiro se tornou uma espécie de fortaleza para o Santos quando o assunto é clássico. O time não perde para rivais paulistas dentro de seus domínios há 14 partidas, contando Campeonato Brasileiro, Paulista e Copa do Brasil. A última derrota aconteceu para o Corinthians, em 2014, por 1 a 0, com gol de Gil. Desde então, o time não sabe o que é perder. Neste domingo (11), os corintianos conhecerem sua quarta derrota consecutiva na baixada santista. Após bater os santistas há dois anos, a equipe alvinegra não tirou mais pontos do rival. Já o Palmeiras, que acumula jogos decisivos contra o Santos nos últimos anos, disputou cinco jogos desde a última derrota do Santos em um clássico paulista em seus domínios e saiu da Vila com quatro derrotas e um empate. O próximo a tentar a quebrar a sina é justamente a equipe alviverde. No dia 20 de outubro, os times se enfrentam pela 33ª rodada do Nacional. O Palmeiras não vence na casa do adversário desde 2011. O São Paulo é quem tem o melhor aproveitamento. Em cinco jogos perdeu em três ocasiões e empatou duas vezes. Apesar de ter desempenho melhor que seus rivais nos últimos cinco encontros, o São Paulo é o grande paulista que está a mais tempo sem vencer na Vila. Seu último triunfo aconteceu em 2009.