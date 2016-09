Acidente entre duas carretas causa lentidão na Fernão Dias em Atibaia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre duas carretas interditou a faixa da direita da rodovia Fernão Dias -principal ligação entre São Paulo e Minas Gerais- no sentido São Paulo, na altura do km 57, região de Atibaia. A batida ocorreu por volta das 3h15 desta segunda-feira (12). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital de Mairiporã, mas não corre risco de morte. Com o impacto, uma das carretas quebrou o engate e sua carga de chapas de aço precisará ser transferida para outro caminhão. A carreta seria removida da pista por um guincho terceirizado, já que a concessionária não conta com esse tipo de equipamento. Ainda de acordo com a PRF, a lentidão no local do acidente era de três quilômetros e deveria aumentar nas primeiras horas da manhã, pois não havia previsão da chegada do guincho.