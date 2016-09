Corinthians não perdia 4 partidas seguidas fora no Brasileiro desde 2013

EDUARDO RODRIGUES, ENVIADO ESPECIAL SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A derrota do Corinthians para o Santos neste domingo (11) por 2 a 1 foi a quarta seguida da equipe fora de casa no Campeonato Brasileiro. Desde 2013 o time alvinegro não sofria esse número de derrotas no Nacional, e a sequência negativa o complicou para a disputa do título do torneio. Com 40 pontos, a equipe alvinegra está na quarta colocação a sete pontos do líder Palmeiras e é seguida de perto pelo quinto colocado Santos, que soma 39. A última vitória longe de seus domínios aconteceu em julho, quando os comandados de Cristóvão Borges venceram o Internacional por 1 a 0. De lá para cá, a equipe perdeu para Atlético-PR, Grêmio, Ponte Preta e Santos, sofreu nove gols e marcou apenas um. Na campanha do título do ano passado, o Corinthians voltou para São Paulo derrotado exatamente em quatro ocasiões, contra Grêmio, Santos, Internacional e Sport. Neste ano já são oito os reveses. Dentro de casa, porém, o time vem comprovando a sua força. Em 12 partidas foram oito vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Na próxima quarta, os corintianos terão a chance de acabar com esse jejum diante do Coritiba, no Couto Pereira.