Inscrições para o vestibular da Unesp começam nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu nesta segunda-feira (12) as inscrições para o processo seletivo 2017. A instituição oferece 7.365 vagas. As inscrições acontecem até o dia 10 de outubro exclusivamente pelo site da Vunesp, fundação responsável pelo exame. Após se inscrever, o estudante deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que este ano é de R$ 170. De acordo com a fundação, os cerca de 400 mil alunos do último ano do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo poderão se inscrever com desconto de 75%. Com isso, a taxa para esses estudantes será de R$ 42,50. O benefício é oferecido por meio de convênio entre a Unesp, a Secretaria da Educação e a Fundação Vunesp, e também é válido para os alunos das escolas do Centro Paula Souza. Os interessados na redução de 75% deverão procurar a secretaria de sua escola para obterem uma senha de acesso à ficha de inscrição com o benefício. O resultado dos candidatos que se inscreveram para obter 50% de desconto na taxa será divulgado no dia 27 de setembro. Já para os estudantes que pleitearam a isenção da taxa, o resultado será divulgado no dia 4 de outubro. A Unesp oferece 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 45% (3.341 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. No ano passado, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 46,6% PROVAS A primeira fase do exame será realizada dia 13 de novembro em 31 cidades paulistas e em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). No ano passado, a fundação recebeu 103.694 inscritos para participar do vestibular. A prova de conhecimentos gerais será composta por 90 questões de múltipla escolha divididas igualmente em três áreas: "linguagens e códigos" (que engloba língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e arte), "ciências humanas" (história, geografia, filosofia e sociologia) e "ciências da natureza e matemática" (biologia, física, matemática e química). Nos dias 18 e 19 de dezembro, os candidatos selecionados realizarão a segunda fase do exame, com quatro horas e meia de duração cada dia. No primeiro, os estudantes responderão a 24 questões, sendo 12 de ciências humanas e 12 de ciências da natureza e matemática. No segundo dia, eles farão uma redação e responderão a 12 questões de linguagens e códigos. A lista de classificação geral será divulgada no dia 3 de fevereiro de 2017.