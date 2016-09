Com título no Aberto dos EUA, Bruno Soares vira top 5 do ranking de duplas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o título do Aberto dos EUA conquistado no último sábado (10), o brasileiro Bruno Soares, 34, subiu três colocações e agora ocupa a quinta posição no ranking de duplas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), com 7.480 pontos. Com a ascensão de Soares, o Brasil tem dois tenistas no top 5 do ranking mundial de duplas. O outro é Marcelo Melo, eliminado logo na primeira rodada do último Grand Slam do ano, que ocupa o terceiro lugar, com 7.620. Parceiro de Soares desde o início do ano, Jamie Murray, irmão de Andy Murray, é o quarto colocado, com 7.605 pontos. O líder do ranking é o francês Nícolas Mahut, que soma 8.195 pontos. Além do título do Aberto dos EUA, Soares e Murray venceram neste ano o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. SIMPLES Já os principais tenistas brasileiros caíram no ranking de simples. Thomaz Bellucci perdeu 14 posições e agora ocupa a 79ª colocação, com 680 pontos. Ele é o único tenista do país que está no top 100. Já Thiago Monteiro perdeu três posições e agora é o 101º colocado, com 608 pontos. Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, foi outro que sofreu queda no ranking e agora ocupa a 111ª colocação, com 557 pontos. No topo do ranking continua o sérvio Novak Djokovic, vice-campeão do Aberto dos EUA -ele soma 14.040 pontos.