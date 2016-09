Trio alvinegro comanda reação com 71% dos gols do time no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As boas atuações de Camilo, Sassá e Neilton nos últimos jogos foram determinantes para a arrancada do Botafogo no Campeonato Brasileiro e animaram a torcida botafoguense, que, nos estádios e nas redes sociais, já se refere aos jogadores como trio CSN –uma alusão ao trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar no Barcelona. A trinca alvinegra é responsável por 71,8% dos gols do Botafogo na competição, já que marcou 23 dos 32 tentos da equipe. Sassá, empatado com o atleticano Robinho e o palmeirense Gabriel Jesus na artilharia, soma dez gols no Brasileiro. Neilton balançou as redes em sete oportunidades ao longo da competição. Camilo, que estreou pelo Botafogo no fim de junho, chegou aos seis tentos na vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro, ontem, no Mineirão. Sem abrir mão da filosofia pés no chão, presente no discurso de quase todos os integrantes do clube, Camilo compartilha os créditos pela boa fase com os outros atletas do elenco e com o técnico Jair Ventura. "[A reação] Tem a ver com todos os profissionais que fazem parte do Botafogo. Nós assimilamos as ideias dele [Jair]. Estamos atuando em grupo. Temos que continuar com os pés no chão para atingir as nossas metas", disse. O objetivo inicial é se livrar definitivamente da luta contra o rebaixamento para, aí sim, lutar por outras metas. "Temos que ter cautela. Tem que procurar manter essa regularidade que tanto esperávamos. Crescemos no momento certo do campeonato", frisou. Jair Ventura fez questão de frear a empolgação da torcida e afirmou que não é o momento adequado para almejar uma vaga entre os quatro melhores do Brasileiro. "Quando eu assumi, estávamos na zona de rebaixamento. Não dá para pensar em G-4. O torcedor tem esse direito, mas nós, que somos profissionais, temos que pensar no nosso objetivo principal", destacou. Na quarta-feira, às 19h30, o Botafogo, em busca de sua quarta vitória consecutiva no Brasileiro, recebe o Santos em sua arena, na Ilha do Governador.