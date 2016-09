Dupla de goleadores estrangeiros sustenta equipe no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encerrou dois incômodos jejuns de uma vez ao vencer o Figueirense, por 3 a 1, no último domingo (11), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe estava há cinco jogos sem vencer –incluindo um na Copa do Brasil, contra o Juventude– e não derrotava um adversário em seu estádio há dois meses, quando bateu o América-MG por 3 a 0, no último 10 de julho. Para acabar com os dois tabus, a equipe tricolor contou mais uma vez com os gols da dupla estrangeira Cueva e Chávez. Os dois atletas são a esperança do clube para engrenar no Nacional. O meia peruano e o atacante argentino, que chegaram no segundo semestre, fizeram gols e se destacaram no triunfo ante a equipe catarinense. Além de balançar as redes adversárias, Chávez ainda colaborou com uma assistência para Kelvin. Mas a fase goleadora deles não começou neste domingo. Dos últimos 12 gols do São Paulo, onze foram feitos pela dupla. Entre as 15ª e 23ª rodadas do Brasileiro, apenas Cueva e Chávez balançaram as redes dos adversários pelo clube. Kelvin, que anotou o terceiro gol são-paulino contra o Figueirense ontem, quebrou esta sequência. Os números de Chávez, analisados isoladamente, também impressionam. Ele marcou seis vezes em nove partidas pela equipe tricolor. Tal desempenho rendeu elogios do técnico Ricardo Gomes. "O número de gols dele é alto, mas não é só isso. A participação dele em todo o jogo é impressionante. Você pensa que ele é alto e só vai ficar esperando a bola na área? Não, ele tem uma movimentação muito boa", avaliou o treinador. Questionado sobre a sua fase e o carinho da torcida, Chávez afirmou que faz o que os torcedores gostam. "Quando há entrega e os gols saem, a torcida fica feliz, fica contente. Eu vim para o São Paulo com uma expectativa boa. Espero continuar fazendo gols, que é algo que todos os atacantes querem". Com a vitória sobre o Figueirense, o time tricolor se afastou da zona de rebaixamento com 31 pontos. Na próxima rodada, o clube recebe o Cruzeiro, no dia 15 de setembro, quinta-feira.