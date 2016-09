Cuca evita criar clima de guerra antes de partida contra o Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem perder há quase um mês e meio, quando caiu diante do Botafogo na Ilha do Governador, o Palmeiras inicia uma das semanas mais importantes de sua temporada tentando evitar um clima de guerra para o duelo contra o Flamengo, às 21h45 da quarta-feira, no Allianz Parque. O técnico Cuca prevê um "grande jogo" contra os cariocas, mas fugiu do rótulo de "decisão antecipada" ao citar o confronto diante do Corinthians, no sábado, na arena do rival. Para ele, todos os jogos a partir de agora têm a mesma importância. "[O jogo contra o Flamengo] É mais uma partida decisiva, como era contra o Grêmio. Eu acho bom entendermos o campeonato. As equipes passam por momentos. Algumas equipes vivem bons momentos, casos de Palmeiras e Flamengo. E sábado que vem, lá na Arena Corinthians? Não vai ser uma decisão? São jogos com cara de decisão. Para quem quer ser campeão, todos os jogos têm essa cara", analisou, após o empate sem gols contra o Grêmio. "O Flamengo cresceu e venceu os últimos jogos. Isso não se deve a um só jogador [Diego]. É um prenúncio de um grande jogo", acrescentou. Com 78,7% de aproveitamento dentro do Allianz Parque neste Campeonato Brasileiro –dos onze jogos disputados na casa alviverde, só três não terminaram com vitória do time da casa–, o Palmeiras tem no fator campo um trunfo para que o roteiro de 2009 não seja repetido. Na ocasião, o Palmeiras recebeu o Flamengo no Palestra Itália, pela 30ª rodada do Brasileiro, em situação semelhante: era o líder do campeonato, enquanto os cariocas estavam fora do G-4, nove pontos atrás. Uma atuação impecável de Petkovic, autor de dois gols no duelo, marcou a arrancada rubro-negra para o título e a queda de rendimento do time alviverde naquela temporada -os cariocas diminuíram a desvantagem para seis pontos e subiram para quinta posição. Nas últimas oito rodadas, o clube paulista venceu apenas duas vezes e não conseguiu sequer a classificação para a Libertadores. O Flamengo não vence o Palmeiras em São Paulo desde 2010 -vitória por 1 a 0 no Pacaembu, no primeiro turno do Brasileiro.