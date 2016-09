Dicionário Oxford adiciona expressões como 'YOLO' e 'gender-fluid'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centenário dicionário Oxford, o mais tradicional da língua inglesa, anunciou nesta segunda-feira (12) a adição de mais de 500 novas palavras. Entre elas expressões populares na internet, como os adjetivos "gender-fluid" -que designa uma pessoa que não se identifica unicamente com um gênero- e "YOLO" -acrônimo de "you only live once" (você só vive uma vez), usada para dizer que uma pessoa deve aproveitar ao máximo o momento presente sem se preocupar com o futuro. Também foram adicionados nessa atualização expressões marcantes da língua falada, como "Merica" e "fuhgeddaboudit". A primeira, abreviação de América, é utilizada frequentemente com um sentido irônico ao se referir a tradições ou estereótipos americanos. A segunda, regionalismo característico dos Estados de Nova York e Nova Jersey, é uma variante de "forget about it" (esqueça isso), usado para indicar que uma sugestão é improvável ou indesejável. No site do dicionário, é possível conferir a lista completa de palavras e significados adicionados nesta atualização de setembro. Com mais de 150 anos, o Oxford passa pela sua primeira grande revisão. O dicionário abarca expressões que remontam ao inglês falado há mil anos -a preocupação com a história do idioma é apontada como uma de suas principais marcas. Atualmente, o Oxford conta com mais de 600 mil palavras.