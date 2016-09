Sesc Santos é multado em R$ 2.000 por peça com galos em cena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sesc Santos foi multado em R$ 2.000 na sexta (9) pela Secretaria de Meio Ambiente do município após uma sessão da peça "4" no Mirada - Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos. O espetáculo do diretor Rodrigo García, argentino radicado na Espanha, faz uma crítica ao consumismo e utiliza galos em cena. Os animais por vezes calçam tênis de marca, noutras são colocados dentro das roupas dos atores. A montagem já havia sido encenada na abertura da mostra, na quinta (8), mas foi na sexta que causou reações de parte da plateia, que acusou os artistas de maltratarem os animais. Também houve protestos e cartazes na frente da unidade e questionou-se se os animais, que agiam do forma calma, não haviam sido dopados. A multa tem como base a Lei Complementar 508 do município, que proíbe "a concessão de alvará de licença, localização e funcionamento aos circos e outros estabelecimentos de diversão que utilizem em seus espetáculos animais selvagens ou domésticos, sendo vedada também, a exibição de animais em logradouros públicos". Em nota, o Sesc São Paulo, que realiza o evento em parceria com a Prefeitura de Santos, diz que "entende que é importante toda discussão estimulada por um processo artístico e cultural". "Sobre a utilização de animais em cena no espetáculo '4', que ocorreu na abertura do festival, estamos alinhados com a produção do espetáculo, que atesta que os animais não passam por nenhum tipo de dopagem, mas, sim, são adestrados para tal fim, recebendo as melhores condições de tratamento e saúde, desde sua procedência até os bastidores da montagem, onde contam com um cuidador especial integrado à equipe. Diante desta informação, acreditamos que todas as medidas foram adequadamente tomadas para a realização do espetáculo, preservando a integridade dos animais que deste participam."