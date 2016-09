Penitenciárias recebem equipamentos usados durante os Jogos Olímpicos

(foto: Depen/PR)

Parte dos equipamentos utilizados nas revistas pessoais durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 estão sendo encaminhados para penitenciárias do Paraná. Doze aparelhos já foram distribuídos. A doação é do Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional.

Ao todo serão destinados mais de 60 equipamentos ao Paraná, sendo 30 portais detectores de metais, 18 raquetes manuais e 13 raio-x para revista de sacolas (objetos permitidos de entrada aos presos nas unidades prisionais). Já receberam equipamentos unidades de Maringá, Francisco Beltrão, Curitiba e Região Metropolitana, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Cruzeiro do Oeste. Toda a instalação também será feita pelo Departamento Penitenciário Nacional.

Segundo o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Luiz Alberto Cartaxo Moura, os equipamentos são uma das contrapartidas recebidas pelo Estado pela participação na segurança dos jogos olímpicos. "O sistema prisional do Paraná ganhou em dois aspectos com essa participação, tanto no físico, com os aparelhos que estão vindo para o sistema, como em conhecimento com a participação em um evento dessa natureza", afirma Cartaxo.

PARTICIPAÇÃO – Agentes penitenciários paranaenses, integrantes do grupo de elite do Departamento Penitenciário do Paraná, atuaram na segurança dos Jogos Olímpicos, prioritariamente nas revistas feitas no perímetro dos locais de realização dos jogos. Eles fizeram parte de um grupo de agentes penitenciários federais e estaduais recrutados para trabalhar em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública.

Além dos agentes penitenciários, cerca de 250 policiais civis e militares do Paraná estiveram na capital carioca para compor a Força Nacional. O efetivo paranaense foi selecionado entre os policiais que frequentaram a Instrução de Nivelamento e Capacitação (INC), promovida pelo Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. Aos policiais coube especialmente a atuação nos locais de competição e na vila olímpica – onde os atletas ficaram hospedados.