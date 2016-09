Quem é xingado no Instagram pode bloquear ofensas automaticamente

(foto: Reprodução)

A atualização 9.3 do Instagram, lançada para iOS e Android nesta segunda-feira (12), traz um recurso para filtrar e esconder comentários automaticamente a partir de palavras-chave definidas pelo usuário. A ferramenta já estava sendo testada há algumas semanas por alguns donos de contas populares e agora é liberada para todos os usuários do Instagram.

O filtro servirá principalmente para evitar a proliferação de comentários ofensivos, ao bloquear xingamentos. Quando o usuário tocar na área de opções do perfil, encontrará uma nova ferramenta de comentários. Lá é possível listar palavras que considera ofensivas ou inadequadas. Os comentários que contiverem essas palavras ficarão ocultos nas publicações.

Segundo Kevin Systrom, cofundador da rede social de fotos e vídeos, o objetivo é "manter a segurança da comunidade e de garantir que as pessoas se sintam confortáveis para se expressarem". A empresa lançou recentemente outras ferramentas com essa mesma proposta, como o recurso de deslizar para excluir comentários e as opções de denúncia de comentários inapropriados e de bloqueio de contas.

"A beleza da comunidade do Instagram está na diversidade de seus membros --pessoas de diferentes origens, etnias, gêneros, orientações sexuais e talentos sentem-se em casa. Às vezes, no entanto, os comentários em suas publicações podem ser indelicados. Para dar poder a cada indivíduo, precisamos promover uma cultura onde todas as pessoas se sintam seguras para ser elas mesmas, sem que sejam julgadas ou intimidadas", disse Systrom.