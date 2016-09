Brasileiro conquista a prata e fatura a 1ª medalha do país no tênis de mesa

(foto: Divulgação)

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O mesa-tenista Israel Stroh, 30, conquistou a medalha de prata na manhã desta segunda-feira (12) nos Jogos Paraolímpicos. Na decisão, Stroh perdeu para o inglês Willian Bayley, número um do mundo, por 3 a 1, com parciais de 11/9, 5/11, 11/9, 11/4. É a primeira medalha do país no tênis de mesa na história da competição. "Tomara que esta medalha ajude a fazer o brasileiro gostar mais deste esporte, gostar mais da gente que joga o tênis de mesa", disse Israel logo após conquistar a medalha de prata. "Faltou pouco para o ouro. Não consegui aproveitar algumas vantagens que tive durante a partida, mas estou muito feliz e satisfeito". Israel Stroh teve problemas na hora do parto que comprometeram os movimentos de seus membros. Formado em jornalismo, exerceu a profissão, mas largou para se dedicar somente ao esporte. Após conquistar a medalha, Israel desfilou com a bandeira do Brasil amarrada nas costas.