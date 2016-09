Suplente de Cunha declarou R$ 1,4 milhão 'em espécie'

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dono de uma rede de shoppings populares no interior do Rio de Janeiro, o suplente que deve assumir uma vaga na Câmara dos Deputados com a possível cassação de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) declarou em 2014 à Justiça Eleitoral ter R$ 1,355 milhão "em espécie". José Augusto Nalin (PMDB-RJ) recebeu naquele ano 31.281 votos -apenas 13% dos votos dados a Cunha- e ficou na quinta suplência da sua coligação. Os quatro primeiros suplentes já estão no exercício do mandato, porém, com a ida de titulares para cargos no Executivo. Na disputa daquele ano, Nalin declarou patrimônio de R$ 9 milhões. À reportagem, o empresário afirmou que o R$ 1,355 milhão "em espécie" não representava dinheiro vivo, em casa ou em suas empresas, mas sim saldo de suas contas bancárias. A sua declaração à Justiça, porém, relacionava outros valores em contas bancárias: R$ 375 mil nos bancos Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Nalin disse ainda que não tem posição formada sobre o caso de Cunha. O empresário já havia assumido o mandato em 2015 e 2016 durante ausências de titulares eleitos em sua coligação.