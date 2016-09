(foto: Divulgação)

Esta é especial para quem curte aperitivos de bar. Um novo festival gastronômico de sucesso está prestes a começar na cidade – o 1º Festival de Petiscos, que será realizado de 14 de setembro a 2 de outubro com 35 bares participantes. A promoção é do portal Curitiba Honesta, famoso na cidade por divulgar bares e restaurantes que praticam bons preços pelos itens do cardápio.

