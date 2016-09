'Espero que ela fique bem e volte logo', diz Trump sobre pneumonia de Hillary

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump, candidato republicano à Presidência dos EUA, se solidarizou com sua rival, a democrata Hillary Clinton, que anunciou neste domingo (11) estar com pneumonia. Ela passou mal durante a cerimônia de 15 anos dos ataques do 11 de Setembro e deixou o evento. "Eu espero que ela fique bem e volte logo, e estaremos vendo ela no debate", disse Trump nesta segunda-feira (12), em uma entrevista por telefone à rede Fox News, em referência ao primeiro debate da corrida presidencial, marcado para o próximo dia 26. O republicano afirmou ainda acreditar que a saúde dos candidatos é um tema importante para a campanha. "Inclusive, nessa última semana fiz exames e... quando os números saírem vou divulgar números bem, bem detalhados." Hillary deixou o memorial do 11 de Setembro uma hora após o início da cerimônia. Horas depois, sua campanha informou que a democrata havia sido diagnosticada com pneumonia na sexta-feira (9). À noite, o comando de campanha de Hillary anunciou o cancelamento de uma viagem à Califórnia, onde ela faria comícios na segunda (12) e na terça-feira (13). Inicialmente, o porta-voz da campanha, Nick Merrill, disse que a ex-secretária de Estado se sentiu "superaquecida" durante a cerimônia -a manhã em Nova York foi de sol forte, temperatura de 27°C e alta umidade. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a candidata, quase tropeçando, sendo amparada por assessores para entrar numa van. Em seguida, ela foi levada ao apartamento da filha, Chelsea, em Manhattan. A médica de Hillary, Lisa Bardack, disse ter diagnosticado a doença após investigar sucessivos acessos de tosse. Ela está tomando antibióticos e foi aconselhada a descansar e diminuir o ritmo de campanha, segundo Bardack.