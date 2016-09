Russomanno diz que tempo de TV menor motivou queda no Datafolha

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a prefeito de São Paulo Celso Russomanno (PRB) disse que esperava sua queda nas pesquisas de intenção de voto, como mostrou o Datafolha, mas negou que sua posição restritiva sobre o Uber seja a causa. "Os outros candidatos têm mais tempo de televisão, e isso é um fator determinante", argumentou, após palestra na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), nesta segunda-feira(19). "A gente já sabia que isso ia acontecer. Estamos acompanhando como também estamos acompanhando o nosso crescimento no voto espontâneo", afirmou. Na sexta, o Datafolha revelou que a intenção de voto em Russomanno caiu de 31% para 26%, o que o levou a empate técnico com Marta Suplicy (PMDB), que registrou 21%. O voto espontâneo do deputado subiu de 11% para 16% desde final de agosto. Há cerca de duas semanas, Russomanno chegou a dizer que proibiria o Uber à rádio CBN, porque o aplicativo atuava na "ilegalidade". Agora ele baixou o tom dizendo que regularia o serviço de modo a não prejudicar o motorista. "Precisa regulamentar para não ter concorrência predatória. Precisamos estabelecer limites", disse. Quando questionado se via na polêmica o motivo de seu desempenho nas pesquisas, ele desconversou. "Agora eles [os outros candidatos] repetem o que eu estava falando. Todo mundo está falando na questão da regulamentação. Esse é o meu discurso desde o começo", disse. JORNADA DE TRABALHO Sobre a proposta de reforma trabalhista, Russomanno chegou a dizer durante a entrevista que era "contra" o aumento da jornada de 8 para 12 horas diárias "da forma como está sendo colocado". Solicitado a explicar o posicionamento, ele disse que "examinaria o texto antes de comentá-lo". Russomanno ainda declarou voto a favor da cassação do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).