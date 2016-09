No vôlei sentado feminino, Brasil vence a Ucrânia e avança às semifinais

Empurrada por 7200 vozes que tomaram o Pavilhão 6 do Riocentro, a seleção brasileira feminina de vôlei sentado venceu, neste domingo (11.09), a Ucrânia por três sets a zero, parciais de 25/19, 25/20 e 25/14, em partida válida pela segunda rodada do torneio da modalidade nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Com o resultado, o Brasil chegou a dois pontos e, pelo saldo de sets, já garantiu a classificação para as semifinais da competição.

Foi a primeira vez que as brasileiras superaram as ucranianas, medalhistas de bronze em Londres 2012 e atuais campeãs europeias, sem perder nenhum set. Após o embate, as jogadoras brasileiras admitiram que a vitória sobre as europeias tem um sabor especial. "Tinha que desengasgar, né? Em outras competições a gente sempre empaca com elas. É a primeira vez que a gente ganha delas de três a zero. A gente está pisando em territórios novos para o vôlei sentado, nunca tínhamos chegado tão longe assim", disse a ponteira Nathalie Silva.



Melhor jogadora em quadra esta noite, com 17 pontos marcados, Janaína encampou o discurso da companheira de equipe. "A gente veio bem focada porque o time da Ucrânia já vem engasgando a gente tem tempo. Na China (na Copa Intercontinental) a gente perdeu uma de três a zero e ganhou a outra de três a um, então hoje a gente veio para fechar mesmo, porque não dava mais", apontou.

Destaque nas categorias de base do voleibol convencional, a mineira chegou a ser convocada para a seleção olímpica juvenil, mas teve a carreira abreviada após ser atropelada, aos 18 anos. Com a perda de força muscular na panturrilha e no quadríceps, a oposto viu no vôlei sentado a oportunidade de seguir em atividade. "Para mim foi muito difícil quando eu sofri o acidente e tive que parar de jogar, porque eu praticava vôlei desde muito jovem. Eu tinha voltado para Minas e em 2006 eles me chamaram para experimentar o vôlei sentado. Eu não tinha muita noção de como se jogava, mas depois que vi, eu gostei. Foi esse esporte que me deu a oportunidade de participar de minha segunda paralimpíada, então eu só tenho a agradecer", lembrou.

Garantida na semifinal e com o apoio da torcida, a equipe projeta estar entre as melhores do torneio. "Nosso objetivo é o pódio, seja qual for a medalha. É a nossa segunda paralimpíada, o time ainda é meio inexperiente em finais, mas a gente está atrás disso. Primeiro que a torcida é sem igual, né? E outra que o time vem se desenvolvendo bem, pegando mais experiência. A gente sabe que tem condição de brigar e isso é muito importante", assegurou Janaína.

Vice-campeã dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015, a seleção feminina tenta no Rio de Janeiro uma medalha inédita para o voleibol sentado brasileiro em Paralimpíadas. O próximo compromisso das brasileiras na competição é nesta terça-feira (13.08), contra a Holanda, às 10h.