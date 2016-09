PM reforça policiamento em comunidade do Rio depois de tiroteios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar reforçou o policiamento no morro do Turano, em Rio Comprido, na zona norte da cidade. No final de semana, houve intenso tiroteio entre grupos criminosos rivais que disputam o controle dos pontos de vendas de drogas da favela, que está ocupada por uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) desde outubro de 2010. As informações são da Agência Brasil. O policiamento foi reforçado pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais), Batalhão de Choque, Grupamento Aeromóvel e Grupamento de Intervenções Táticas da UPP. Durante as ações de varredura feitas durante o domingo (11), policiais da UPP impediram a passagem de criminosos pela avenida Paulo de Frontin e houve confronto. Um homem foi baleado e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos. A Divisão de Homicídios está investigando o caso. Dois fuzis foram apreendidos na ação. Duas pessoas que estavam próximas ao local também ficaram feridas e foram medicadas na mesma unidade hospitalar, sendo liberadas em seguida. Em outro ponto da via, equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (São Cristóvão) prenderam um homem suspeito de render o segurança de uma empresa. Ele estava com uma pistola calibre 9mm e um rádio transmissor. O policiamento permanece reforçado por tempo indeterminado na região e não há registro de novos confrontos nesta segunda (12). A Escola Estadual Herbert de Souza está fechada hoje devido aos riscos de confronto armado na região, segundo a Secretaria Estadual de Educação.