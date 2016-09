Glenn Hughes faz show em Curitiba

SAIBA MAIS

O baixista e vocalista Glenn Hughes é sem dúvidas um artista completo, que caminhou por diversos caminhos dentro da música, sempre com excelência e bom gosto. E com nova passagem marcada pelo Brasil, ele vai se apresentar em Curitiba em 15 de Setembro, no Music Hall. Será a terceira visita do músico à cidade. Hughes marcou época ao integrar o Deep Purple na década de 70, com o qual gravou um dos grandes clássicos daquela época: o disco Burn. Nos anos 80, integrou o Black Sabbath.

O músico Glenn Hughes está trabalhando em um novo disco com uma de suas bandas, o Black Country Communion ao lado de Joe Bonamassa, e promete para novembro seu novo disco de estúdio, Resonate, o primeiro em oito anos.

O show em Curitiba conta com uma promoção especial. Quem adquirir um ingresso poderá levar um acompanhante sem custo adicional. Os que haviam comprado convites anteriormente também poderão desfrutar dessa promoção, o que afirma o respeito da produtora com seu público. Os ingressos especiais valem para o setor pista. O acompanhante deve obrigatoriamente entrar junto com o portador do ingresso.

SERVIÇO CURITIBA

Data: 15 de Setembro (quinta)

Abertura: Wild Child

Local: Music Hall

Endereço: Rua engenheiros Rebouças, 1645 - Rebouças

Horário: 21 horas (início dos shows)

Ingressos:

1º lote R$ 120,00 – Promocional/Meia / R$240,00 - Inteira

Venda online: http://www.diskingressos.com.br/evento/4702

Pontos de venda:

​Hand & Made Music Shop: Shopping Palladium Curitiba (Tel.: 41. 3212-3223)

​​Túnel do Rock: Rua XV de Novembro, 74 – Centro. (Tel.: 41. 3322-4077)

​​Dr. Rock: Shopping Metropolitan - Loja 04 - Praça Rui Barbosa. (Tel.: 41. 3324-0669)

​​Monstros do Rock: Emiliano Perneta 30. Galeria Cesar Franco loja 26. (Tel.: 41. 3022-7786)

​​Let’s Rock: Gal. Pinheiro Lima – Praça Tiradentes – Lojas 3 e 4 – Centro. (Tel.: 41. 3324-2676)

EventoAmigoPNE : PNE e 1 acompanhante entram com 1 ingresso promocional