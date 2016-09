(foto: Divulgação)

Depois do sucesso de público e crítica em 2015, o musical “Feitiço da Lua” retorna ao palco do grande auditório do Teatro Guaíra, em 12 de outubro, Dia das Crianças, às 15 horas. A atração promete transportar o público em uma viagem inesquecível e cheia de aventura e fantasia . Com produção da Dinamic Eventos e realização da Vida e Arte, o espetáculo será vivenciado por personagens bailarinos do corpo de baile da Footwork Complexo de Patinação e Dança, que cantam e dançam sobre patins e sapateado.

Feitiço da Lua – O musical”, promete envolver o público em uma viagem mágica e repleta de aventura, em uma história envolvente de uma princesa encantada transformada por uma terrível bruxa, em um cisne durante o dia, e humana à noite, para impedi-la de assumir o seu reinado. E, a única pessoa que poderá ajudar a salvar o reino que caminha para a extinção será uma garotinha de 10 anos.

Com o enredo escrito por Cláudia Santos, escritora baiana, coreografias elaboradas por Cleber Reikdal, Erickson de Oliveira e Andrea Kopp e direção de Gustavo Cavalcanti, o espetáculo promete divertir e emocionar o público, em especial as crianças. A história vivenciada pelos personagens sobre patins, terá aproximadamente 1h30 minutos, sendo dividida em 2 atos.

SERVIÇO:

Data: 12/10/2016

Abertura do Teatro: 14h / Início do Espetáculo: 15h.

Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971), Centro, Curitiba – PR

Classificação etária: 5 anos.

Realização: Footwork Complexo de Patinação e Dança

Ingressos: 1º Lote - Os valores variam de R$ 48 a meia-entrada a R$ 148 a inteira. O preço varia de acordo com o setor.