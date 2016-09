Inscrições para vestibular da Unespar encerram nesta segunda-feira

Às 23h59 desta segunda-feira (12) termina o prazo para inscrição no vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Para inscrever-se é necessário preencher o formulário exclusivamente pela internet no endereço vestibular.unespar.edu.br. São ofertadas 1.742 vagas para 67 cursos de graduação nos câmpus de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I (Embap), Curitiba II (FAP), Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. O valor da taxa de inscrição é R$ 100 e deve ser pago até 13 de setembro.

Neste ano, a Unespar adotou uma proposta diferente para o vestibular. Os candidatos vão fazer as provas em único dia, em 13 de novembro. A mudança é uma novidade na instituição, já que nas edições anteriores as provas eram aplicadas em dois dias.

Para viabilizar a mudança, a Comissão Central do Concurso Vestibular (CCCV) reduziu o número de questões e ampliou o tempo para resolução. Agora, os candidatos vão responder 60 questões e fazer uma redação entre às 13h30 e às 19h, ou seja, em 5 horas e 30 minutos.

De acordo com a coordenadora da Comissão, Aurea Viana, a medida foi adotada para facilitar o deslocamento dos candidatos para os seis municípios onde serão aplicadas as provas, considerando que grande parte dos vestibulandos são trabalhadores ou necessitam de apoio dos familiares, que são trabalhadores. “Essa é uma característica já diagnosticada pela experiência em todos os nossos vestibulares. Após o processo, ainda faremos uma avaliação para analisar se a novidade foi aprovada e se será mantida”, comenta.

HABILIDADES ESPECÍFICAS - Os candidatos de alguns cursos da área de Artes, que exigem Teste de Habilidade Específica, são os únicos que participam de duas fases do vestibular. Caso sejam classificados nas provas aplicadas em novembro, farão, entre 05 e 07 de dezembro, os testes nos câmpus Curitiba I e Curitiba II, conforme edital que será divulgado pela CCCV. Os cursos são Artes Cênicas, Dança, Música, Música Popular, Superior de Canto, Superior de Composição e Regência e Superior de Instrumento.