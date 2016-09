Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

12/09/16 às 14:52 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), na manhã de sexta-feira (9), no município de Matelândia, região Oeste do Paraná. Um adolescente de 16 anos que conduzia o veículo em que as drogas estavam foi apreendido.

Para ler o post completo acesse o blog Plantão de Polícia