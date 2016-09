UnB sedia 10ª Olimpíada Ibero-Americana de Biologia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos de graduação e pós-graduação de 12 países estão em Brasília para a 10ª Olímpíada Ibero-Americana de Biologia. A competição, que foi aberta no domingo (11) e vai até sexta-feira (16), reúne alunos e professores com o objetivo de promover o estudo das Ciências Biológicas e estimular o desenvolvimento de jovens talentos na área. Pela segunda vez no Brasil, a competição ocorre no Instituto de Ciências Biológicas (IB) da Universidade de Brasília (UnB). As informações são da Agência Brasil. Os competidores participam de duas provas teóricas, três provas práticas, uma gincana entre as delegações e visitas guiadas para conhecer a diversidade do país onde são realizadas as atividades. Durante o evento, os alunos fazem apresentações sobre a cultura do país de origem. Segundo o presidente da Ordem dos Biólogos de Portugal, José Antônio de Matos, ter a olimpíada em um país de língua portuguesa é gratificante e ressalta a biodiversidade existente. "É a terceira vez que temos essa oportunidade e a segunda vez que é realizada aqui no Brasil". Segundo ele, para os biólogos o país é um laboratório ao ar livre, um dos que abriga a maior biodiversidade do mundo e que luta muito pela biologia. Matos destacou a importância de as delegações se unirem para resolver problemas e parabenizou os competidores. “São 44 competidores de 12 países Ibero-americanos, é para vocês que nós fazemos isso, sem vocês não teria sentido. Vocês são os melhores estudantes de todo o espaço ibero-americano, são todos campeões. Nesta competição, o principal é fazer amizade para que possamos, juntos, resolver problemas, porque os problemas da biologia são globais”, completou. A competição é feita anualmente e nesta edição os competidores serão monitorados por ex-olímpicos. Participam, além dos 44 alunos, 21 professores das delegações e 17 professores da UnB. As delegações são do Brasil, da Argentina, Bolívia, Costa Rica, de Cuba, El Salvador, do Equador, da Espanha, Guatemala, do México, de Portugal e do Peru.