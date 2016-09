Escolas são fechadas em morro do Rio após ocupação pela PM

Com a ocupação do Morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte da cidade, pela Polícia Militar, devido a uma guerra entre traficantes rivais, mais de 1.700 alunos da rede pública de ensino vão ficar sem aulas no turno da tarde. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os alunos também ficaram sem aulas no turno da manhã, por medida de segurança.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tropa de elite da PM, estão reforçando o patrulhamento na região, e vasculhando as ruas da comunidade à procura dos traficantes e não têm previsão de deixar a região. O comércio do bairro está aberto normalmente hoje (12).

Apenas uma escola da rede estadual de educação, o Colégio Estadual Herbert de Souza, no Rio Comprido, não abriu ao público. O Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio (CAP-Uerj) e a Universidade EStácio de Sá, que tem campus no Rio Comprido, não abriram hoje por medida de segurança.

Tiroteio

Na tarde deste domingo (11), uma pessoa morreu e duas pessoas ficaram feridas, atingidas por balas perdidas durante um confronto entre traficantes de drogas na Avenida Paulo de Frontin e militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Os traficantes fortemente armados fugiram, após trocar tiros com homens de uma facção rival e se depararem com os policiais da UPP do Turano.