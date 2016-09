Record acerta contratação de Marcão Chumbo Grosso

Ninguém pode se queixar da televisão e de algumas emissoras, porque no fundo tudo não passa de um pitoresco parque de diversões. Como notícia de última hora, a Record – Brasília resolveu tirar Henrique Chaves do “Balanço Geral” do meio-dia e deslocá-lo para outro projeto, que ainda não é conhecido. No lugar dele, e isso já está certo, vai entrar o Marcão Chumbo Grosso, que era da Band de Goiânia. Evidente que em se tratando de Record, entendeu-se como primeira necessidade, mudar o nome do novo contratado: em vez do Marcão Chumbo Grosso ele vai ser batizado de Marcão do Povão. Se esse batismo vier a acontecer na Universal, considerando os antecedentes, não será surpresa se, num futuro próximo, ele passar a ser conhecido como Pastor Marcos Paulo. E, no pacote da promoção, assumir o “Fala que eu te escuto”.

TV Tudo



Rotativo

A partir desta última madrugada, o “Jornal do SBT”, com apresentação de Analice Nicolau e Hermano Henning, depois da sua edição inédita, passou a ser reprisado até a entrada do “Primeiro Impacto”, às seis da manhã. O número de reprises irá variar conforme o dia.

Também por isso

Otávio Mesquita, em reunião com a direção do SBT na manhã desta segunda-feira, decidiu parar com o “Okay Pessoal” para se dedicar inteiramente ao seu novo projeto e investir forte no seu lado apresentador. A estreia do “Mesquita no Controle”, aos sábados, 18h30, deverá acontecer entre outubro e novembro.

Troca de lado

Duas atrizes, mais conhecidas na Globo pelo lado comédia, serão transformadas em vilãs nos seus próximos trabalhos. Ingrid Guimarães, assim será, em “Novo Mundo”, na fila das 18 horas, e Mariana Santos em “Pega Ladrão”, às 7 da noite.

Volta marcada

Glenda Kozlowski, informa a Globo, tem sua volta ao trabalho marcada para outubro. Resta definir se diretamente nas reportagens ou em narrações, como aconteceu na Olimpíada.

Estaca zero

O futuro do Geraldo Luís na Record continua indefinido. Pelo menos até agora, nenhuma novidade existe sobre o seu contrato, que vai vencer no começo do ano que vem. Ninguém procurou por ele e ele também não procurou ninguém.

Vale lembrar

A contratação do Geraldo Luís pelo SBT, meses atrás, só não aconteceu porque na ocasião existia uma multa para sua liberação. Sabe-se, no entanto, que Silvio Santos já tinha dia e horário reservados para a apresentação do seu programa e a negociação não prosperou, naquela oportunidade, em função deste impedimento.

A definir

Já está certo que o programa do Dan Stulback na Band, sobre a história do Brasil, vai estrear na primeira semana de novembro. Só está faltando fixar o dia e o horário.

Globo/Estevam Avellar





Elegância de sempre

Mila Moreira, reaparecendo nas novelas, fará Gigi em “A Lei do Amor”, substituta de “Velho Chico” na Globo. É a melhor amiga de Mág, Vera Holtz, e quem irá aproximar Helô (Cláudia Abreu) de Tião (José Mayer).

Último dia

O programa do Gugu será apresentado na Record até 28 de dezembro, fechando a temporada com dois especiais. Já existe a expectativa do seu contrato ser renovado, o que asseguraria sua permanência no ano que vem. Gugu é uma das principais audiências da Record.

Globo/Sergio Zalis



Em agosto, Ana Furtado, apresentadora do “É de Casa”, voltou a aparecer na lista dos mais pedidos da Central de Atendimento ao Telespectador da Globo, desta vez com o figurino da foto.

Valendo

Toda a equipe do “The Voice” se reúne nesta terça-feira no Projac para gravar chamadas da nova temporada que estreia em 6 de outubro. Já no sábado, terão início as gravações do programa, valendo.

Bate – Rebate

Esta é uma semana de Liga dos Campeões, na Band e Esporte Interativo...

... Nesta terça, 15 horas, jogam Barcelona e Celtic, com Neymar, Messi e companhia bela em campo...

... Amanhã, quarta, no mesmo horário, Real Madrid e Sporting.

Começaram ontem as gravações do “MasterChef Profissionais”...

... A estreia na Band será em 4 de outubro e no Discovery Home & Health no dia 7.

A série “Carcereiros”, na Globo, baseada no livro do Dráuzio Varella, terá direção de José Eduardo Belmonte...

... As gravações em São Paulo começam em outubro e vão até dezembro.

Record está trabalhando na escalação de “O Rico e o Lázaro”, a sua próxima novela bíblica...

... De um total de 70 atores, mais da metade já foi escolhida.

A modelo Isabeli Fontana é convidada do programa do Porchat nesta terça-feira na Record.

C´est fini

Bruno Luperi, neto do Benedito Ruy Barbosa e seu colaborador em “Velho Chico”, irá acompanhar de perto as últimas gravações da novela. Além de trabalhar ao lado do avô, Bruno foi importante na planificação de algumas cenas, em perfeito entendimento com o diretor Luiz Fernando Carvalho.

