(foto: Divulgação/Assessoria)

O Grupo RIC promove nesta quarta-feira (14) a pré-estreia do documentário “Jaime Lerner, uma história de sonhos”, dirigido por de Carlos Deiró e distribuído pela Pandora Filmes. Jaime Lerner comemora 30 anos de carreira como arquiteto e em 2017 o Grupo RIC completa também três décadas.

“Nada melhor do que comemorar a coincidência destas datas com um evento cultural. Jaime Lerner é o urbanista brasileiro mais respeitado no mundo e é um orgulho apoiar este projeto. O Grupo RIC apoia a cultura e acredita no poder transformador do espaço urbano por meio de boas ideias”, destaca Leonardo Petrelli, presidente executivo do Grupo RIC PR.

O Grupo RIC apresenta o documentário no Cinépolis do shopping Pátio Batel, seguido de um coquetel exclusivo para convidados com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner.

Serviço

Data: 14 de setembro, às 19h

Loca: Cinépolis Pátio Batel

Exibição exclusiva para convidados, seguida de coquetel com a presença de Jamie Lerner.