Começa a venda de ingressos para Coritiba x Corinthians

(foto: Reprodução/coritiba.com.br)

Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba enfrentará o Corinthians, às 21h45 no Couto Pereira. Os ingressos para este jogo já estão sendo vendidos no site www.coritiba.com.br/ingressos e começaram a ser comercializados nas bilheterias do estádio na manhã dessa segunda-feira (12).

Os valores praticados para este jogo são da categoria A, com preços a partir de R$40 para sócios do plano Torcedor Coritiba (R$19,90) e Coxa Special. A meia entrada mais barata para os demais torcedores é na Arquibancada, por R$50.

O Coritiba promove também ingressos especiais para as crianças entre 06 e 12 anos de idade. Em todos os setores o clube possui ingresso mais baratos para estes pequenos torcedores.

PROMOÇÃO: O Coritiba colocou em pré-venda ingressos para o jogo válido pela Copa Sul-Americana no Couto Pereira com valor promocional, por R$20 (inteira) e R$10 (meia), no Setor Mauá. A venda por esse preço será até a data da definição do adversário do Coxa nas oitavas de final, ou seja, dia 15 de setembro, quando Belgrano e Estudiantes se enfrentarão na Argentina.

Confira os horários de vendas de bilheterias:

Segunda-feira (12) - Principal II - das 10h às 18h (ingressos para todos os setores)

Segunda-feira (12) - Visitante - das 10h às 18h

Terça-feira (13) – Principal II – das 10h às 18h (ingressos para todos os setores)

Terça-feira (13) – Visitante – das 10h às 18h

Quarta-feira (14) – Principal II – das 10h até 10 minutos do 2º tempo (ingressos para todos os setores)*

Quarta-feira (14) – Visitante – das 10h até 10 minutos do 2º tempo (ingressos para Arquibancada do setor Visitante)

Quarta-feira (14) – Principal I – das 18h45 até o final das filas – (ingressos para Arquibancada e Mauá)

Quarta-feira (14) – Bilheteria da Social – das 18h45 até o final do 1º tempo (ingressos para Social Superior e Inferior)

Quarta-feira (14) – bilheteria do Pro Tork – das 19h45 até o final do 1º tempo (ingressos para o setor Pro Tork)

*Até as 18h45 ingressos para todos os setores, depois deste horário somente venda para Arquibancada e Mauá

**Serão entregues na bilheteria do setor Pro Tork os ingressos dos clientes sorteados da promoção Petrobras Premmia, mediante a apresentação do voucher e RG.

Os ingressos também podem ser adquiridos nos pontos de venda:

LOTERIAS MARACANÃ – Rua Abel Scuissito, 2931, Loja 12 – Bairro Atuba – Colombo Pr – Fone: 3037-3773 (Próximo a trincheira do Atuba e Calçados Vila Rica)

MUNDO DO FUTEBOL - Avenida do Batel, nº 1868 - Piso L2 - Loja 251 - Shopping Pátio Batel - Fone: 3020-3737

MUNDO DO FUTEBOL - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza nº 600 – Loja 2028 – Park Shopping Barigui – Fone: 3317-6868

MEIO INGRESSO

CRIANÇAS: De 06 anos de idade até 12 anos de idade OU menores 13 anos de idade (Apresentar RG/Certidão de Nascimento)

SÓCIO TORCEDOR MENSAL DE R$ 19,90 E COXA SPECIAL: Apresentar RG e a Carteira do Sócio adimplente.

IDOSOS: Com idade igual ou superior a 60 anos de idade, apresentar RG.

ESTUDANTES: apresentar RG; Carteira de Identificação Estudantil, com foto e dentro do prazo de validade ou Declaração da Instituição de ensino, estar regularmente matriculado em instituições públicas ou particulares do ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação.

PROFESSORES: apresentar RG; Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação ou Comprovante de vínculo empregatício com a instituição de ensino.

DOADORES DE SANGUE: apresentar RG; Carteira de Doador ou Certificado de Doação de Sangue com validade anual ou registro nos hemocentros ou bancos de sangue do Estado e comprovar doação de sangue nos últimos 06 meses.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: apresentar RG e a Carteira de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) ou laudo médico. Caso haja necessidade de um acompanhante para locomoção da pessoa portadora de necessidades especiais, também terá o direito à meia entrada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE: Apresentar RG e o comprovante do Cadastro único (CADÚNICO) do Programa Social do Governo Federal, cuja renda familiar mensal seja de até 02 salários mínimos.

*Conforme determinação da Lei 12.933/2013, do total da carga disponível para venda 40% (quarenta por cento) é destinada ao meio ingresso.

*O documento comprobatório para o benefício da meia-entrada deverá ser apresentado no ato da compra e no acesso ao espetáculo, de modo a comprovar o efetivo direito ao benefício. Entre os documentos aceitos estão: atestados com identificação do número de CRM do médico e código CID da doença, passe de estacionamento para pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, entre outros;

*Obrigatório a apresentação dos documentos no ato da compra de ingresso e no acesso ao estádio.

Gratuidade

CRIANÇAS: Menores de 06 anos de idade (Apresentar RG ou Certidão de Nascimento)

CADEIRANTES: Acesso livre pelo portão 03 da principal (somente no setor das arquibancadas)