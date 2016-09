Professores podem repor aulas referentes a 30 de agosto

SAIBA MAIS

O governador Beto Richa já autorizou a reposição das aulas referentes ao dia 30 de agosto, quando os professores da rede estadual fizeram um dia de mobilização. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (12) à secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, que insistia, juntamente com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, para que houvesse a reposição.



No fim de agosto, o Comitê de Política Salarial do Governo do Estado havia sinalizado pelo registro da falta. No entanto, a secretária e o chefe da Casa Civil insistiram para que houvesse a possibilidade de reposição, pois assim a categoria não seria prejudicada. “Respeitamos o entendimento do comitê, mas o governador entendeu o momento e concedeu a reposição”, disse Ana Seres. “Cada escola tem a liberdade de programar a reposição, respeitando o calendário letivo”, completou a secretária.



A decisão já foi comunicada oficialmente ao sindicato que representa a categoria.



Na última reunião entre representantes do Governo do Estado e do sindicato dos professores, na Casa Civil, em agosto, ficou sinalizado que a próxima reunião terá a participação do secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo. Isso porque a principal reivindicação da categoria é o pagamento das progressões e promoções. Como o secretário está em viagem, a data da reunião – que ficaria para meados de setembro - ainda será definida.



A secretária reiterou que o Governo do Estado está fazendo todos os esforços para que o pagamento seja feito o mais rápido possível, conforme disponibilidade financeira.





CONCURSO PÚBLICO

Os editais para contratação de funcionários da educação (como merendeiros e agentes administrativos) devem sair ainda este ano. “Também estamos tomando as providências finais para o chamamento de cerca de trezentos remanescentes do último concurso para professor, realizado em 2013”, destacou Ana Seres.





FOLHA COMPLEMENTAR

Serão depositados no próximo dia 16, em folha complementar, os salários dos temporários que substituíram profissionais da educação em licença médica desde o final de julho.



A solicitação de folha extra foi necessária porque o sistema META 4 – no qual é rodada a folha de pagamentos dos servidores do Estado – passou por manutenção para adequações.