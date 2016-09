Alimentação Ayurveda é tema de conferência no Mercado Municipal

O Mercado Municipal recebe no próximo final de semana a conferência Alimentação e Orientação da Dieta Segundo a Visão Tradicional do Ayurveda. O evento será realizado pelo médico indiano Ragavendran, chefe do Departamento de Pesquisas do Hospital do Grupo The Arya Vaidya Pharmacy (AVP), na Índia, no sábado (17) e no domingo (18). O médico fará uma abordagem da alimentação segundo o Ayurveda, originária da cultura indiana, com mais de 5 mil anos. Reconhecida pela OMS (Organização Mundial de Saúde), na Índia, o grupo AVP mantém curso de medicina Ayurveda.

No Brasil, o Ayurveda é aplicado como método terapêutico, com ênfase nas orientações sobre a alimentação, a funcionalidade dos alimentos na dieta (combinações e sabores), de acordo com o equilíbrio de cada pessoa. Para a correção de desequilíbrios, o Ayurveda indica práticas como uso de óleos e de plantas com propriedades terapêuticas, entre outras.