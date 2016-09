Com “seca de gols” na Vila, Paraná recebe visitante goleador

Alisson: zagueiro é a principal opção para o lugar de Leandro Silva, suspenso (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube é o time que menos marcou gols como mandante na Série B de 2016. Foram apenas dez nas 12 partidas que disputou na Vila Capanema. Nesta terça-feira (dia 13) às 19h15, recebe em casa o Vila Nova-GO, pela 25ª rodada da competição. Contando apenas os jogos fora de casa, o time goiano marcou 20 gols. É o melhor ataque como visitante da competição. Ou seja, Vila Nova fez como visitante o dobro de gols que o Paraná marcou como mandante.

O time de Goiânia não sofreu derrotas nas últimas seis partidas fora de casa – foram três empates e três derrotas. Até agora, é o 3º melhor visitante da competição, com com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Na classificação geral, o Vila Nova é o 8º colocado, com 33 pontos, e tem o 3º melhor ataque, com 34 gols marcados. No entanto, possui a segunda pior defesa, com 34 gols sofridos.

O Paraná é o 10º na classificação geral, com os mesmos 33 pontos do time goiano. Como mandante, o time paranaense tem a 11ª melhor campanha, com 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas em casa.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Marcelo Martelotte não poderá repetir a escalação porque o zagueiro Leandro Silva está suspenso. Com isso, a única mudança provável é a entrada do zagueiro Alisson na equipe.

O time segue sem contar com o zagueiro Leonardo, o lateral-esquerdo Rafael Carioca, os meias Cristian, Válber e Murilo Rangel e o atacante Henrique, todos em recuperação.

Paraná: Marcos; Lucas Taylor, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain; Lucas Otávio, Anderson Uchôa, Diego Tavares, Nadson e Guilherme Queiroz; Fernando Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte

Vila Nova: Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro; Fagner, Geovane, Caíque, Fabinho e Moisés; Patrick. Técnico: Guilherme Alves

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Local: Vila Capanema, terça-feira às 19h15

Ingressos: Curva (R$ 30), Reta (R$ 40), Sociais (R$ 50), Sociais (R$ 80) e Visitante (R$ 30)