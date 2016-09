McDonald's pretende aumentar controle sobre carnes

(foto: Divulgação)

A Arcos Dorados, empresa que administra a marca McDonald’s em 20 países da América Latina, divulgou o seu Relatório de Sustentabilidade e Impacto Social. O documento foi apresentado simultaneamente nos 20 países onde a empresa atua.

O relatório mostra o progresso da Arcos Dorados no último ano em relação aos desafios e objetivos para se tornar uma empresa cada vez mais sustentável e baseia-se em 5 pilares: Pessoas, Comunidade, Fornecedores, Produto e Planeta.

"Sustentabilidade é mais do que cumprir metas. É encontrar em tudo o que fazemos uma forma de minimizar os impactos no planeta. Algumas de nossas ações para alcançar esse objetivo são ter um café 100% sustentável nos diferentes mercados e trabalhar em conjunto com grupos de pecuária sustentável para ter uma carne 100% verificada. Hoje, também temos restaurantes com certificação LEED e em alguns mercados, como no Brasil, nossas embalagens são 100% certificadas”, afirma Sérgio Alonso, CEO da Arcos Dorados.

"O primeiro passo para ser uma empresa sustentável é ter um negócio que ofereça oportunidades para todos os seus empregados. Nós desenvolvemos programas para que todos os nossos funcionários da região tenham acesso a perspectivas de formação e de crescimento", acrescenta Alonso.

"Sabemos da responsabilidade que temos com as comunidades em que trabalhamos e é por isso que nós incluímos no relatório as ações que adotamos para garantir que os jovens da América Latina obtenham uma formação mais completa e a possibilidade de seu primeiro emprego formal. Queremos contribuir para que todos os jovens da região tenham acesso a um emprego e oportunidade de carreira", diz Woods Staton, Presidente Executivo da Arcos Dorados.

Esta é a segunda vez que a empresa publica seu progresso na sustentabilidade e impacto social e enfatiza as realizações no cuidado ambiental, cadeia de fornecimento responsável, qualidade dos alimentos, segurança alimentar e desenvolvimento de jovens.

"Nosso compromisso com o meio ambiente é grande, no entanto, sabemos que não pode ser implementado apenas em nossos restaurantes. É por isso que trabalhamos com nossos fornecedores para garantir que toda a cadeia de fornecimento de nossos produtos seja sustentável", afirma Leonardo Lima, Diretor de Sustentabilidade Arcos Dorados.

Como parte das mudanças que a empresa fez no último ano está o programa ‘Portas Abertas’, que visa abrir as cozinhas de restaurantes McDonald’s para o consumidor conhecer os ingredientes utilizados em um dos menus mais famosos do mundo. Até o momento, o programa já recebeu mais de 1 milhão de clientes em toda a região.